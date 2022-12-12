Перемога у війні буде у 2023 році, але вибори рано прогнозувати, - Шуляк

За її словами, "Слуга народу" після перемоги готуватиметься до нових виборів. Однак виникає низка питань. Наприклад, проблеми із технічними кандидатами.

"У нас є велике важливе питання, пов'язане з гендерною квотою жінок. Є статистика, яка говорить про те, що на місцевих виборах 63% відмов - це були відмови жінок, які використовувалися просто як технічні кандидати", - розповіла Шуляк.

Також, за її словами, розпочинається дискусія щодо використання відкритих списків.

"І неправильно буде, якщо хтось буде говорити, що тільки відкриті списки можливі, тому що це система, яка виправдовує себе як оптимальна, відкрита, демократична. Але є й інша точка зору, що можна буде порушити баланс під час виборів після перемоги", - сказала Шуляк.

Крім того, додала вона, існує питання з внутрішньо переміщеними особами, які, зокрема, перебувають за кордоном, як там проводити голосування, тому що навіть технічно це буде зробити дуже складно, вважає голова партії "Слуга народу".

"Чи на часі зараз проводити таку дискусію? На мій погляд, так, можна обговорювати, можна сідати за круглий стіл об'єднаною парламентською оборонною коаліцією, і говорити: у нас є такі проблеми, і їх треба спільно вирішити. Не займатися політичною агітацією та рекламою", – заявила Шуляк.

Зауважимо, що чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак дату парламентських виборів може бути перенесено у разі продовження війни, згідно з конституцією України.

Раніше Шуляк заявила, що в умовах війни всі ініціативи та вся діяльність партії "Слуга народу" спрямовані на гуманітарну підтримку.

Вона вважає, що в основі відновлення інфраструктури обов'язково має бути безпека, енергоефективність та екологічність.

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