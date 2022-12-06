Шуляк розповіла про діяльність "Слуги народу" під час війни

В умовах війни всі ініціативи і вся діяльність партії "Слуга народу" спрямовані на гуманітарну підтримку. Зокрема, йдеться про допомогу ЗСУ, внутрішньо переміщеним особам та українському та релокованому бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.

"У нас існує багато різних ініціатив: від облаштуванні бомбосховищ до передачі автомобілів захисникам нашими партійцями. Депутати долучені до роботи з різними гуманітарними штабами і волонтерськими ініціативами. Зокрема за дорученням наших партійців були передані на передову понад 1000 автомобілів, кошти на які збирали наші депутати", - зазначила нардеп.