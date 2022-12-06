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Шуляк розповіла про діяльність "Слуги народу" під час війни

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Вівторок 06 грудня 2022 17:43
Шуляк розповіла про діяльність "Слуги народу" під час війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В умовах війни всі ініціативи і вся діяльність партії "Слуга народу" спрямовані на гуманітарну підтримку. Зокрема, йдеться про допомогу ЗСУ, внутрішньо переміщеним особам та українському та релокованому бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.

"У нас існує багато різних ініціатив: від облаштуванні бомбосховищ до передачі автомобілів захисникам нашими партійцями. Депутати долучені до роботи з різними гуманітарними штабами і волонтерськими ініціативами. Зокрема за дорученням наших партійців були передані на передову понад 1000 автомобілів, кошти на які збирали наші депутати", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 5 грудня успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.

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Олена Шуляк Слуга народа
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