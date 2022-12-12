Победа в войне будет в 2023 году, но выборы рано прогнозировать, - Шуляк

По ее словам, "Слуга народа" после победы будет готовиться к новым выборам. Однако возникает ряд вопросов. Например, проблемы с техническими кандидатами.

"У нас есть большой важный вопрос, связанный с гендерной квотой женщин. Есть статистика, которая говорит о том, что на местных выборах 63% отказов – это были отказы женщин, которые использовались просто в качестве технических кандидатов", - рассказала Шуляк.

Также, по ее словам, начинается дискуссия по использованию открытых списков.

"И неправильно будет, если кто-то будет говорить, что только открытые списки возможны, потому что это система, которая оправдывает себя как наиболее оптимальная, открытая, демократическая. Но есть и другая точка зрения, что можно будет нарушить баланс при проведении выборов после Победы", - сказала Шуляк.

Кроме того, добавила она, существуют вопросы с внутренне перемещенными лицами, которые, в том числе, находятся за границей, как там проводить голосование, потому что даже технически это будет сделать очень сложно, считает глава партии "Слуга народа".

"Пора ли сейчас проводить такую дискуссию? На мой взгляд, да, можно обсуждать, можно садиться за круглый стол объединенной парламентской оборонной коалицией, и говорить: у нас есть такие проблемы, и их нужно совместно решить. Не заниматься политической агитацией и рекламой", - заявила Шуляк.

Отметим, что очередные выборы народных депутатов Верховной рады Украины должны состояться 29 октября 2023 года. Однако дата парламентских выборов может быть перенесена в случае продолжения войны, согласно конституции Украины.

Ранее Шуляк заявила, что в условиях войны все инициативы и вся деятельность партии "Слуга народа" направлены на гуманитарную поддержку.

Она считает, что в основе восстановления инфраструктуры, обязательно должна быть безопасность, энергоэффективность и экологичность.

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