Шуляк назвала пріоритетні напрями повоєнної відбудови України

В основі відбудови інфраструктури, яка вже розпочалася і триватиме після нашої перемоги, обов’язково мають бути безпека, енергоефективність та екологічність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі Українського радіо.

"Влада вже зараз напрацьовує стандарти, за якими впроваджуватимуть основні складові відбудови: безпеку, енергоефективність та екологічність. Наприклад, ми переглянули систему цивільного захисту, укриттів та бомбосховищ. Розробляємо нові державні будівельні норми для того, щоб система укриттів, яку ми фактично будуватимемо з нуля, була ефективною та оптимальною. Плануємо використання споруд подвійного призначення - паркінгів, басейнів, спорткомплексів", - пояснила Шуляк.

Ще одним питанням національної безпеки вона вважає енергоефективність, особливо в умовах енергетичного шантажу з боку РФ.

"Вкрай важливо, за якими стандартами зводитимуться нові будівлі. Вони мають бути енергоефективними та екологічно стійкими", - переконана політик.

Також одна зі складових відбудови - утилізація та переробка без шкоди для екології величезної кількості будівельного сміття, яке утворилося внаслідок руйнувань від російських обстрілів.

"Ми вивчаємо досвід, зокрема ізраїльських і французьких компаній. Плануємо найкращі технологічні можливості закріпити на рівні законодавства та технічних документів. Тільки Бучанський район на Київщині має понад 2 млн тонн будівельних руйнувань. А ще треба враховувати обсяги, які будуть у Харкові, Маріуполі, інших містах", - сказала Шуляк.

Вона також нагадала, що зараз триває оперативне відновлення транспортного сполучення, ремонт об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків в тих областях, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Кошти на це уряд виділив з резервного фонду.

"Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області: на рівні місцевої влади, областей, громад вживаються всі заходи для того, щоб до зими роботи зі встановлення вікон, ремонту дахів були завершені", - підсумувала нардеп.