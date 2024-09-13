Перемога України має стати стратегічним пріоритетом, - глава МЗС Литви

Допомога Україні від Литви

Литва нещодавно оголосила про "значний" пакет військової допомоги для України, який включатиме системи ППО малої дальності, бронетранспортери та обладнання для боротьби з дронами.

Під час візиту до Києва в серпні прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Вільнюс планує передати Україні понад 5 тисяч дронів.

Раніше, у червні, Литва надала Україні 14 бронетранспортерів M113 у рамках коаліції з розмінування.

Крім того, у квітні Литва передала бронетранспортери M577, системи ППО, боєприпаси та іншу військову техніку.

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