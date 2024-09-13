Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом, - глава МИД Литвы

Помощь Украине от Литвы

Литва недавно объявила о "значительном" пакете военной помощи для Украины, который будет включать системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и оборудование для борьбы с дронами.

Во время визита в Киев в августе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Вильнюс планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Ранее, в июне, Литва предоставила Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

Кроме того, в апреле Литва передала бронетранспортеры M577, системы ПВО, боеприпасы и другую военную технику.

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