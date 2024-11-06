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ГУР вперше атакувало дронами ворожі кораблі у Каспійському морі, - джерело

Середа 06 листопада 2024 12:49
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ГУР вперше атакувало дронами ворожі кораблі у Каспійському морі, - джерело Ілюстративне зображення (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Уляна Безпалько

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України вперше уразили ворожу флотилію в Каспійському морі. Відстань від українського кордону до об'єкта ураження складала близько 1,5 тисячі кілометрів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Вранці 6 листопада було здійснено атаку дронами-камікадзе, внаслідок якої уражено щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що знаходиться в республіці Дагестан, Російська Федерація (РФ).

Ймовірно пошкоджень зазнали ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", а також малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Як повідомляють ЗМІ, уражений об’єкт є місцем базування підрозділів берегових військ, включно з частинами морської піхоти. Атакована флотилія брала участь у завданні ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти був залучений у бойових діях на території Херсонської та Запорізької областей.

Операції ГУР

З початку повномасштабної війни ГУР здійснює ряд операцій на території Росії, спрямованих на підрив військових і політичних структур держави-агресора.

Українська розвідка активно діє в межах гібридної війни, використовуючи розвідувальні, диверсійні та інформаційні методи. Серед застосованих підходів - операції з використанням безпілотників, кібератаки, підриви у стратегічно важливих місцях, а також удари по логістичних вузлах, нафтових сховищах, залізничних мережах і військових авіабазах.

РБК-Україна висвітлило деякі з найбільш знакових операцій, проведених ГУР.

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