ЄС продовжив військову навчальну місію для українських військових ще на два роки, - журналіст

Посли Європейського Союзу продовжили військову навчальну місію ЄС для підготовки українських військових. Вона працюватиме ще два роки.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

За останні два роки в рамках програми навчання пройшли близько 70 тисяч українських військовослужбовців, що стало важливим внеском ЄС у підтримку оборонного потенціалу України.

Журналіст зазначив, що це рішення дасть змогу продовжити підготовку українських військових, що проходить на території 24 країн-учасниць місії.

Навчання військових ЗСУ під егідою EUMAM

У 2022 році тренувальна місія Європейського союзу для військовослужбовців ЗСУ (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Спочатку мандат місії був розрахований на два роки, з бюджетом 3,1 млрд євро.

У рамках цієї програми навчання українських військових проводиться у низці країн-учасниць. З моменту запуску EUMAM Україна у жовтні 2022 року понад 34 тисячі українських солдатів пройшли підготовку.

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