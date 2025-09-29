Перемога за Санду: у Молдові опрацювали 100% голосів виборців

У молдові завершили підрахунок голосів виборців, які голосували на парламентських виборах у неділю, 28 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.
За результатами голосування, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії.
Лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 50,2% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців.
Блок "Альтернатива" отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6,2% і партія "Демократія вдома" - набрала 5,62%.
Президента Молдови Майя Санду вже провела прес-конференцію за результатами виборів.
"Я хотіла, щоб молдавани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що молдавани прийняли рішення за Молдову, попри всі втручання і гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці. Майбутній уряд зобов'язаний працювати з такою ж турботою про кожного громадянина, незалежно від того, як вони проголосували", - заявила вона.
До парламенту Молдови обирають 101 депутата, а вибори 28 вересня вперше відбулися за новим Електоральним кодексом.
У країні було відкрито майже 2000 виборчих дільниць, ще близько 300 - за кордоном. Росія намагалась впливати на хід голосування, підтримуючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, з’являлися численні повідомлення про нібито замінування закордонних дільниць. У МЗС Молдови запевнили, що держава була готова до таких провокацій і співпрацює з іншими країнами, аби виборчий процес відбувся без перешкод.
Сама ж Санду раніше заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики для всіх.