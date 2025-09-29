RU

Победа за Санду: в Молдове обработали 100% голосов избирателей

Фото: Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Молдове завершили подсчет голосов избирателей, которые голосовали на парламентских выборах в воскресенье, 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

По результатам голосования, в будущий парламент проходят два избирательных блока и три партии.

Лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 50,2% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,17% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 7,96% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6,2% и партия "Демократия дома" - набрала 5,62%.

Реакция Санду

Президента Молдовы Майя Санду уже провела пресс-конференцию по результатам выборов.

"Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности. Будущее правительство обязано работать с такой же заботой о каждом гражданине, независимо от того, как они проголосовали", - заявила она.

 

Выборы в Молдове

В парламент Молдовы избирают 101 депутата, а выборы 28 сентября впервые состоялись по новому Электоральному кодексу.

В стране было открыто почти 2000 избирательных участков, еще около 300 - за рубежом. Россия пыталась влиять на ход голосования, поддерживая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, появлялись многочисленные сообщения о якобы заминировании зарубежных участков. В МИД Молдовы заверили, что государство было готово к таким провокациям и сотрудничает с другими странами, чтобы избирательный процесс прошел без помех.

Сама же Санду ранее заявила, что если Молдова будет под контролем России, тогда страна станет плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в парламент Молдовы пройдут пророссийские силы, могут быть риски для всех.

