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Перемирие на Донбассе: в ТКГ увидели "тактические плюсы" для Украины

Донбасс, Понедельник 27 июля 2020 07:49
Перемирие на Донбассе: в ТКГ увидели "тактические плюсы" для Украины
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

В политической подгруппе не верят в продолжительный режим "тишины"

Новое перемирие на Донбассе будет гораздо сложнее нарушить. Достигнутое соглашение о прекращении огня будет подписано в рамках "нормандской четверки".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе, переселенец и журналист из Донецка Сергей Гармаш.

По его словам, Путину уже тяжело будет сказать, что он не сторона конфликта в случае нарушения режима "тишины".

"Есть уже совместное заявление Берлина и Парижа, которые поддерживают это перемирие. Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на "нормандской встрече" уже четырьмя лидерами было подписано это перемирие. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными", - сказал он.

Гармаш отметил, что не верит в продолжительное установление "тишины" на Донбассе.

Напомним, з понедельника, 27 июля, на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которое согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как писало РБК-Украина, на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Кроме этого, ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

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