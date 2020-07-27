Перемир'я на Донбасі: у ТКГ побачили "тактичні плюси" для України

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

У політичній підгрупі не вірять у тривалий режим "тиші"

Нове перемир'я на Донбасі буде набагато складніше порушити. Досягнута угода про припинення вогню буде підписана в рамках "нормандської четвірки".

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" представник політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі, переселенець і журналіст з Донецька Сергій Гармаш.

За його словами, Путіну вже важко буде сказати, що він не сторона конфлікту в разі порушення режиму "тиші".

"Є вже спільна заява Берліна і Парижа, які підтримують це перемир'я. Наш президент говорить про те, що він хоче, щоб на "нормандській зустрічі" вже чотирма лідерами це перемир'я було підписано. Тому тактичні плюси від цього перемир'я я вважаю значними", - сказав він.

Гармаш зазначив, що не вірить у тривале встановлення "тиші" на Донбасі.

Нагадаємо, з понеділка, 27 липня, на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Крім цього, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їх силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.