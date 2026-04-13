Перемир'ю кінець: тисячі людей без світла через удари РФ по Чернігівщині

Що відомо про Великоднє перемир'я

Під час святкового перемир'я, запропонованого Москві Володимиром Зеленським, з полону окупантів вдалось визволити 175 захисників та 7 цивільних. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

Під час великого християнського свята ворог цинічно вбив евакуаційну групу ЗСУ. На момент злочину перемир'я вже тривало півтори години.

Не жаліли окупанти й власних бійців. Вони вдарили дронам по солдатах армії РФ, що опинились у полоні ЗСУ.

В цілому, під час перемир'я, російська армія здійснила понад дві тисячі атак за добу. Дрони та ракети не запускали, але бойові дії не припинялись - окупанти йшли в бій.