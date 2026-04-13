Перемирию конец: тысячи людей без света из-за ударов РФ по Черниговщине

Что известно о Пасхальном перемирии

Во время праздничного перемирия, предложенного Москве Владимиром Зеленским, из плена оккупантов удалось освободить 175 защитников и 7 гражданских. Среди них есть раненые. Большинство было в плену с 2022 года.

Во время большого христианского праздника враг цинично убил эвакуационную группу ВСУ. На момент преступления перемирие уже длилось полтора часа.

Не жалели оккупанты и собственных бойцов. Они ударили дронами по солдатам армии РФ, которые оказались в плену ВСУ.

В целом, во время перемирия, российская армия совершила более двух тысяч атак за сутки. Дроны и ракеты не запускали, но боевые действия не прекращались - оккупанты шли в бой.