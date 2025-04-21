Перша тривога після закінчення "перемир'я" Путіна: де загроза обстрілів
В ніч на 21 квітня у Сумській області вперше огосили тривогу після закінчення "великоднього перемир'я". Військові фіксують розвідувальні дрони та авіацію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Сигнал тривоги в Сумській області огосили о 00:43. Водночас стало відомо про фіксацію авіації росіян.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.
Перед цим військові попереджали, що в Сумській області спостерігається активність розвідувальних дронів. Українців заклали не ігнорувати сигнали тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.