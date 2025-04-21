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Перша тривога після закінчення "перемир'я" Путіна: де загроза обстрілів

Понеділок 21 квітня 2025 00:56
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Перша тривога після закінчення "перемир'я" Путіна: де загроза обстрілів Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 квітня у Сумській області вперше огосили тривогу після закінчення "великоднього перемир'я". Військові фіксують розвідувальні дрони та авіацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Сигнал тривоги в Сумській області огосили о 00:43. Водночас стало відомо про фіксацію авіації росіян.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові попереджали, що в Сумській області спостерігається активність розвідувальних дронів. Українців заклали не ігнорувати сигнали тривоги.

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