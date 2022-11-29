Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані території, - Штайнмаєр

Перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра Deutsche Welle.
"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажання міжнародного права і захоплення земель - що все це буде дозволено", - сказав він.
Окрім того, президент Німеччини засудив масовані ворожи атаки на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури. Він зазначив, що такі обстріли є частиною воєнної стратегії РФ.
"Ми бачимо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться у військовій формі проти української армії. Але ми бачимо - і це стає помітніше, чим ближче до зими - жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - сказав він.
Штайнмаєр також підкреслив, що ядерну зброю застосовувати у війні не можна.
Зазначимо, що раніше Штайнмаєр заявляв, що Україна має сама вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що РФ вимагає від України переговорів та здачі державних інтересів, але переломний момент уже настав.
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