Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированные территории, - Штайнмайер

"Все рекомендации заключить перемирие сейчас, конечно, несерьезны, потому что перемирие на данном этапе оправдало бы произошедшую несправедливость. Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушенные границы, презрение международного права и захват земель - что все это будет позволено", - сказал он.

Кроме того, президент Германии осудил массированные вражеские атаки на мирное население Украины и объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Он отметил, что подобные обстрелы являются частью военной стратегии РФ.

"Мы видим не просто жестокую, агрессивную войну, которая ведется в военной форме против украинской армии. Но мы видим - и это становится заметнее, чем ближе к зиме - жестокую атаку на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население", - сказал он.

Штайнмайер также подчеркнул, что ядерное оружие применять в войне нельзя.