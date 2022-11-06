Україна має сама вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ, - Штайнмаєр
Українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення щодо початку переговорів про припинення вогню.
Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За словами Штайнмаєра, Україна повинна мати повну свободу дій щодо прийняття рішень про переговори про припинення вогню.
"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими", - зазначив президент Німеччини.
За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні у війні проти РФ.
Раніше в Мінреінтеграції назвали умову для початку переговорів із Росією . Говорити про початок переговорів із РФ можна тоді, коли росіяни залишать окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.
Нагадаємо, нещодавно американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, де стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито просить українське керівництво "продемонструвати відкритість до переговорів із РФ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .