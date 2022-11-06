Україна має сама вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ, - Штайнмаєр

Українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення щодо початку переговорів про припинення вогню.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За словами Штайнмаєра, Україна повинна мати повну свободу дій щодо прийняття рішень про переговори про припинення вогню.

"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими", - зазначив президент Німеччини.

За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні у війні проти РФ.