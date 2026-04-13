"Перемир'я" закінчилося: чим РФ атакувала Україну цієї ночі і як відпрацювала ППО

У ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, протягом ночі 13 квітня росіяни атакували 98 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 65 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.