"Перемир'я" закінчилося: чим РФ атакувала Україну цієї ночі і як відпрацювала ППО
У ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, протягом ночі 13 квітня росіяни атакували 98 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 65 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Росія порушувала великоднє перемир’я
Нагадаємо, що на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня, а також після нього. Однак Росія не надала чіткої відповіді, і російський диктатор Володимир Путін лише 9 квітня оголосив, що перемир’я триватиме з 11 по 12 квітня.
Незважаючи на перемир'я, до вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.І далі атаки продовжувалися.
Також попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.