"Перемирие" закончилось: чем РФ атаковала Украину этой ночью и как отработала ПВО

08:55 13.04.2026 Пн
2 мин
Есть "прилеты" и падения обломков сбитых дронов
aimg Татьяна Степанова
"Перемирие" закончилось: чем РФ атаковала Украину этой ночью и как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 87 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 98 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, в течение ночи 13 апреля россияне атаковали 98 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 65 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Россия нарушала пасхальное перемирие

Напомним, что в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи, а также после нее. Однако Россия не предоставила четкого ответа, и российский диктатор Владимир Путин только 9 апреля объявил, что перемирие продлится с 11 по 12 апреля.

Несмотря на перемирие, к вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев, и дальше атаки продолжались.

Также несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.

Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны
Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
