"Перемирие" закончилось: чем РФ атаковала Украину этой ночью и как отработала ПВО
В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 98 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, в течение ночи 13 апреля россияне атаковали 98 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Около 65 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Россия нарушала пасхальное перемирие
Напомним, что в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи, а также после нее. Однако Россия не предоставила четкого ответа, и российский диктатор Владимир Путин только 9 апреля объявил, что перемирие продлится с 11 по 12 апреля.
Несмотря на перемирие, к вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев, и дальше атаки продолжались.
Также несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.