Перемир'я України та Росії: Макрон звернувся по допомогу до Моді

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді (x.com/FranceinIndia)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією.

Як передає РБК-Україна, заяву голови французької держави наводить Le Monde.

Читайте також: Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні

"Ми могли б об'єднати зусилля, щоб підтримати введення негайного і стійкого мораторію на удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначив Макрон за підсумками розмови з Моді.

Варто зауважити, що таку заяву президент Франції зробив після того, як росіяни завдали по Україні чергового масованого удару.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Росією кілька днів діяло "енергетичне перемир'я" - дві країни призупинили удари по енергетичних об'єктах.

Спочатку таке перемир'я мало тривати тиждень. Воно почалося в ніч на 30 січня.

У підсумку Росія порушила домовленості - окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч на 3 лютого. Ворог атакував українські енергооб'єкти в сильні морози, через що велика кількість українців залишилися без теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що Росія скористалася перемир'ям для накопичення ракет і дронів і вдарила по Україні в найхолодніші дні зими.

17-18 лютого в Женеві відбувається третій раунд переговорів між Україною і Росією, посередником у яких виступають США. Як зазначав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, на зустрічі знову планують порушувати питання "енергетичного перемир'я".

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІндіяЕммануель МакронМирні переговориПеремір'я Росії та УкраїниВійна в Україні