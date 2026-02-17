Перемирие Украины и России: Макрон обратился за помощью к Моди

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьера Индии Нарендру Моди поддержать частичное перемирие между Украиной и Россией.
Как передает РБК-Украина, заявление главы французского государства приводит Le Monde.
"Мы могли бы объединить усилия, чтобы поддержать введение немедленного и устойчивого моратория на удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", - отметил Макрон по итогам разговора с Моди.
Стоит заметить, что такое заявление президент Франции сделал после того, как россияне нанесли по Украине очередной массированный удар.
Напомним, недавно между Украиной и Россией несколько дней действовало "энергетическое перемирие" - две страны приостановили удары по энергетическим объектам.
Изначально такое перемирие должно было продлиться неделю. Оно началось в ночь на 30 января.
В итоге Россия нарушила договоренности - оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля. Враг атаковал украинские энергообъекты в сильные морозы, из-за чего большое количество украинцев остались без теплоснабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что Россия воспользовалась перемирием для накопления ракет и дронов и ударила по Украине в самые холодные дни зимы.
17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией, посредником в которых выступают США. Как отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, на встрече снова планируют поднимать вопрос "энергетического перемирия".