Перемирие Украины и России: Макрон обратился за помощью к Моди

Перемирие Украины и России

Напомним, недавно между Украиной и Россией несколько дней действовало "энергетическое перемирие" - две страны приостановили удары по энергетическим объектам.

Изначально такое перемирие должно было продлиться неделю. Оно началось в ночь на 30 января.

В итоге Россия нарушила договоренности - оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля. Враг атаковал украинские энергообъекты в сильные морозы, из-за чего большое количество украинцев остались без теплоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что Россия воспользовалась перемирием для накопления ракет и дронов и ударила по Украине в самые холодные дни зимы.

17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией, посредником в которых выступают США. Как отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, на встрече снова планируют поднимать вопрос "энергетического перемирия".