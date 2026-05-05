Перемир’я під загрозою? Axios дізналося плани Трампа щодо нових ударів по Ірану

За даними видання, частина американських та ізраїльських чиновників вважає, що президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про повернення до бойових дій, якщо переговори з Іраном зайдуть в "глухий кут".

Попри це, офіційно у Вашингтоні заявляють, що перемир’я наразі залишається чинним. У вівторок, 5 травня, міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що ситуація контролюється.

"Наразі перемир’я триває", - заявив він, додавши, що США очікували певної напруженості на старті операції в Ормузькій протоці.

Водночас американські військові визнають, що готові швидко відновити бойові дії, якщо Трамп дасть на це наказ.

Перед початком операції США намагалися знизити ризики ескалації - у неділю Вашингтон заздалегідь повідомив Іран про намір супроводжувати судна через Ормузьку протоку та закликав не втручатися.

Однак уже в перший день операції Іран здійснив атаки на кораблі ВМС США, комерційні судна та об’єкти в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що іранські атаки були "нижче порогу відновлення масштабних бойових операцій", однак ситуація залишається напруженою.

Наразі активного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не відбулося - більшість компаній утримуються від проходження маршруту.