Головна » Новини » Війна в Україні

Перемир’я можливе лише за збігу факторів: Буданов назвав головну умову завершення війни

Україна, Субота 25 жовтня 2025 14:51
Перемир’я можливе лише за збігу факторів: Буданов назвав головну умову завершення війни Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Попри прогнози деяких західних медіа про можливе перемир’я між Україною та Росією ще влітку, цього не сталося через брак ключових умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Il Foglio.

Буданов підтвердив, що можливість перемир’я існує, однак це можливо лише в разі синхронного збігу факторів:

  • всередині України,
  • всередині Росії,
  • у країнах-союзниках, які впливають на глобальні рішення.

"Тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме", - наголосив глава ГУР.

Водночас, у виданні зауважили, що Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа у відношенні завершення війни в Україні. На думку Буданова, для США Росія і Китай є світовими державами.

"Росія не є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є і тим, і іншим, економічною і військовою потужністю", - каже Буданов.

Мирні перемовини

Нагадаємо, що раніше The Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомила: під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін нібито дав зрозуміти, що готовий піти на певні поступки заради припинення війни.

За неофіційною інформацією, Путін буцімто заявив про можливість відведення російських військ із Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

У відповідь президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив: жодних територіальних подарунків чи обмінів на користь Росії не буде, зокрема й щодо Донецької області.

Зеленський також зазначив, що виступає за завершення бойових дій, спираючись на нинішню лінію фронту.

За його словами, зараз залишається шанс для дипломатичного врегулювання, однак Росія намагається "ухилитися" від реальних домовленостей.

