ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Перемирие возможно только при совпадении факторов: Буданов назвал главное условие завершения войны

Украина, Суббота 25 октября 2025 14:51
UA EN RU
Перемирие возможно только при совпадении факторов: Буданов назвал главное условие завершения войны Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на прогнозы некоторых западных медиа о возможном перемирии между Украиной и Россией еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов подтвердил, что возможность перемирия существует, однако это возможно лишь в случае синхронного совпадения факторов:

  • внутри Украины,
  • внутри России,
  • в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

"Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться", - подчеркнул глава ГУР.

В то же время, в издании отметили, что Буданов избежал вопросов относительно позиции президента США Дональда Трампа в отношении завершения войны в Украине. По мнению Буданова, для США Россия и Китай являются мировыми державами.

"Россия не является ничем с экономической точки зрения, но имеет военную мощь. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью", - говорит Буданов.

Мирные переговоры

Напомним, что ранее The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила: во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин якобы дал понять, что готов пойти на определенные уступки ради прекращения войны.

По неофициальной информации, Путин якобы заявил о возможности отвода российских войск из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул: никаких территориальных подарков или обменов в пользу России не будет, в том числе и по Донецкой области.

Зеленский также отметил, что выступает за завершение боевых действий, опираясь на нынешнюю линию фронта.

По его словам, сейчас остается шанс для дипломатического урегулирования, однако Россия пытается "уклониться" от реальных договоренностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР Война в Украине Мирные переговоры
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию