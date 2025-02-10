Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС може зірватися через стан заручників

Президент США Дональд Трамп заявив, що втрачає терпіння стосовно угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Причиною став жахливий вигляд останніх звільнених бойовиками ізраїльських заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що реакція Трампа на фотографії трьох заручників, які виглядали змарнілими після звільнення в суботу, 8 лютого, принесла нову невизначеність щодо долі угоди до того, як будуть звільнені всі 76 захоплені палестинцями ізраїльські заручники.

"Вони виглядають як ті, що пережили Голокост. Вони були у жахливому стані. Вони були виснажені. Я не знаю, скільки ще ми зможемо це витримати ... в якийсь момент нам урветься терпець. Я знаю, що у нас є угода ... вони виснажені та змучені ... але вони у дуже поганому стані", - сказав Трамп про ізраїльських заручників на борту №1 під час перельоту до Нового Орлеана.

Звільнення ізраїльських заручників

Під час нападу ХАМАСу на південний Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Охад Бен Амі та Еліягу Шарабі були захоплені у заручники в кібуці Беер, а Ор Леві викрадений з музичного фестивалю Nova.

В суботу, 8 лютого, палестинські бойовики передали трьох зазначених заручників ізраїльській владі. Троє чоловіків були у значно гіршому стані, ніж звільнені раніше 18 інших заручників.

В обмін на трьох чоловіків, Ізраїль звільнив 183 палестинських в'язні, більшість із них також були виснажені.

Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню й обмін заручниками 15 січня, а 19 січня терористи звільнили перших трьох заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що вигляд немічних заручників був шокуючим і що ця проблема буде вирішена.