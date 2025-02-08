ХАМАС передав Ізраїлю ще трьох заручників

Угрупування ХАМАС звільнило ще трьох ізраїльських заручників. Їх взяли у полон під час нападу 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Шокуючі кадри, які ми побачили сьогодні, не залишаться без відповіді", - заявили в канцелярії прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Як пише The Times of Israel, перед передачею Червоному Хресту заручників бойовики ХАМАС вивели їх на сцену.

Натомість Ізраїль має звільнити 183 палестинських в'язнів. Серед них 18 осіб були засуджені до довічного терміну.

Зазначається, що чоловіки пробули в полоні ХАМАС 491 день.

ХАМАС відпустив 52-річного Елі Шарабі, 56-річного Охада Бен-Амі та 34-річного Ор Леві передали спочатку Червоному Хресту. ЦАХАЛ підтвердив, що троє чоловіків вже перетнули кордон Ізраїлю. Їх чекає медичний огляд.

Угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС за посередників уклали угоду для звільнення заручників та палестинських ув'язнених.

У рамках угоди у Секторі Газа було встановлене перемир'я. Сторони провели вже декілька обмінів. Ізраїль вимагає від ХАМАС забезпечити безпеку для заручників під час передачі.

Варто додати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито візьмуть під контроль Сектор Газа. Він також говорив про переселення жителів Гази.

Навіщо Трампу контроль над Сектором Газа та що думає про це Близький Схід - у матеріалі РБК-Україна.

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