Перемир'я з ХАМАС у Секторі Газа: ізраїльський літак атакував підозрілі цілі

Як поінформували в ізраїльському військовому відомстві, у ряді районів Сектора Газа "було ідентифіковано кілька підозрюваних, які наближалися до військ ЦАХАЛу та становили для них загрозу".

Після цього ізраїльські військові відкрили попереджувальний вогонь.

Схожа ситуація відбулася й на півночі Гази, де військові ЦАХАЛ "ідентифікували підозрюваного, який становив для них загрозу". Тоді також ізраїльські військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл.

"Підозрюваний не відходив, а оскільки продовжував створювати загрозу військам, то для усунення загрози було здійснено додаткові постріли", - розповіли у ЦАХАЛ.

Крім того, додали в Армії оборони Ізраїлю, в центральній частині Гази їх літак "обстріляв кілька підозрілих транспортних засобів".

У ЦАХАЛ пояснили, що автівки рухалися на північ "у зоні, яка не дозволена для проходу згідно з угодою, і без перевірки", що порушувало досягнуті з бойовиками ХАМАС домовленості щодо режиму припинення вогню у Секторі Газа.

"ЦАХАЛ налаштований повністю дотримуватися умов угоди, щоб повернути заручників. ЦАХАЛ готовий до будь-якого сценарію і продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти будь-якій безпосередній загрозі солдатам ЦАХАЛу", - наголосили в ізраїльській армії.

Крім того ізраїльське військове командування закликало жителів Гази "стежити за його оголошеннями та "уникати наближення до військ, дислокованих у цьому районі".

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, Ізраїль та бойовики угруповання ХАМАС нещодавно схвалили угоду про звільнення терористами заручників у Секторі Газа, а також припинення вогню у цьому анклаві. Угода почала діяти 19 січня, коли ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручниць, а ізраїльтяни звільнили 90 палестинських ув'язнених.

Разом з тим у Секторі Газа ізраїльські військові вже кілька разів відкривали попереджувальний вогонь по підозрілих, які, ймовірно, становили загрозу для сил ЦАХАЛ. Так, наприклад, 21 січня ЗМІ писали про те, що ізраїльські солдати відкрили вогонь по палестинцях, які загрожували військовим біля міста Рафах у Секторі Газа.

Пізніше у ЦАХАЛ розповіли, що ізраїльські військові атакували підозрюваних, що становили загрозу в Секторі Газа.

27 січня Ізраїль дозволив цивільним повертатись на північ Сектора Газа.