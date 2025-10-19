ua en ru
Путін бачить війну проти України як свою "історичну місію", - FT

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 11:02
Путін бачить війну проти України як свою "історичну місію", - FT Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Як пише видання, Путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Ба більше, він нібито готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії "захлинається".

Зокрема, один із європейських чиновників у коментарі FT заявив, що Путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказав високопоставлений європейський чиновник.

За словами двох осіб, обізнаних у цій справі, військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і підкреслюють перевагу Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін вимагає від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей.

Варто зауважити, що Росія неодноразово висувала вимоги повного виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що такий сценарій неможливий.

