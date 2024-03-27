Переломный момент: генерал розповів, як потрібно діяти в Харкові для знешкодження ворога

Він зауважив, що окупанти модернізували системи С-300 і С-400 та ракети для них, тому їхня швидкість більша за українську вдвічі.

Саме тому, як стверджує Мельник, за такий короткий проміжок часу українським силам оборони не вдається збити цілі, адже українській системі ППО необхідно вийти на бойовий режим і знищити цю ракету.

"Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області - десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Російської Федерації, і влучити по них практично неможливо", - пояснив він.

Необхідні комплексні заходи

Генерал зауважив, що для розв'язання даної проблеми потрібен комплексний захід з авіацією та західними системами РСЗВ, які мають більший радіус ураження.

Також він додав, що російські пускові системи треба "зловити" і знищити в момент підготовки.

"Не проблема в пускових ракетах, уся проблема полягає в їхньому радіолокаційному локаторі - радіолокатор підсвічування і наведення, РПН, кабіна Ф-1 зенітного-ракетного комплексу С-300, С-400. Без цього локатора жодна пускова установка працювати не буде. Якщо цей локатор буде знищений, система стає небоєздатною", - каже Мельник.

Генерал зазначив, що українська армія мала досвід враження таких локаторів. Водночас він прогнозує, що вже незабаром ситуація зміниться.

"Я вам скажу інше: переломний момент буде дуже швидко. Ми отримаємо літаки F-16, буде комплексна програма зі знищення цих цілей і, повірте, результат буде", - зазначив військовий.