Світла немає, вода за графіком. Ситуація у Харкові після масованої атаки РФ

Внаслідок масованої російської атаки зранку 22 березня практично повністю знеструмлено Харків. У місті не працює метро, світлофори, транспорт курсує за схемою блекауту, а воду подають за графіком.

При підготовці матеріалу використовувалися: заява голови НЕК "Уркенерго" Володимира Кудрицького, Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова, міської ради, патрульної поліції Харківської області, публікації місцевих ЗМІ.

Харкову дісталося найбільше

Як заявив голова Національної енергогенеруючої компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака росіян по енергетичній системі України 22 березня стала наймасштабнішою за весь час війни. За його словами, удари завдавалися по теплових та гідроелектростанціях, а також магістральних підстанціях. Пошкодження є у багатьох регіонах.

"Особливо, на жаль, дісталося місту Харків. Тут масштаб пошкоджень більший, ніж в інших регіонах. Ми зараз працюємо разом із колегами з обленерго над швидким планом відновлення енергопостачання для міста. Але обмеження протягом дня, доки енергетики ліквідуватимуть наслідки атак, можуть бути в різних регіонах, зокрема на лівобережній Україні. Це контрольовані обмеження, вони потрібні, щоби енергетика працювала цілісно", - додав він.

Ракетний удар знеструмив місто

Вибухи у Харкові лунали з 04:30. Відразу з'явилися повідомлення про удари по інфраструктурі, внаслідок чого зникла електрика. На місцях прильотів виникли пожежі. Станом на ранок було відомо про не менше 15 ударів, місто практично повністю знеструмлено з 05:00. Також повідомлялося про перебої з водо- та теплопостачанням.

"Через знеструмлення насосних підстанцій у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - зазначив мер Ігор Терехов.

За даними обласної прокуратури, загалом 22 березня "прилетіло" 18 ракет типу С-300 та "Іскандер", поранено працівника одного з енергетичних підприємств. Порушено кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як працює транспорт

Через масовану ракетну атаку метрополітен зранку працює виключно як укриття.

"Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково", - повідомили у харківському метро. Станом на 13:00 додаткових повідомлень не було.

Щодо наземного транспорту, то він працює за схемою блекауту (безкоштовні автобуси). Міська рада опублікувала карту, детальніше з тимчасовими маршрутами можна ознайомитись за посиланням.

Фото: карта тимчасових автобусних маршрутів (t.me/citykharkivua/46618)

За словами Терехова, станом на 12:30 поїзди метро не курсують, наземні перевезення здійснюють муніципальні автобуси. Майже всі пожежі на атакованих об'єктах загашено.

Залізничний вокзал. Поїзди тягнуть тепловози

Внаслідок обстрілів знеструмлено кілька ділянок залізниці. Задіяні резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Зокрема, на Харківському вузлі рух усіх поїздів, включаючи швидкісні Hyundai, здійснюватиметься тепловозною тягою.

"Харківський вокзал переведений на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відкриті для відвідувачів", - зазначили в Укрзалізниці та додали, що відстежувати затримки поїздів можна за посиланням.

Пасажирів, що запізнилися через ракетну атаку, обіцяють прийняти на наступний рейс за наявними квитками.

Світлофори не працюють, на дороги вийшли регулювальники

Через знеструмлення Харкова, у місті не працюють світлофори. Повідомляється, що на складних ділянках доріг патрульна поліція посилено контролює рух.

Фото: на дороги Харкова вийшли регулювальники (t.me/patrolpolice_kharkiv)

"За потреби на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання", - повідомили у поліції.

Вода подається за графіком

Харківський водоканал подає воду на зниженому тиску за графіком через необхідність відновлення енергетичної інфраструктури. Вранці вода подавалась у райони ХТЗ, Нові Доми, до Новобаварського та Холодногірського районів. До 13:00 буде забезпечено доступ до води мешканців Салтівського житлового масиву та частини Салтівки Немишлянського району.

У другій половині дня вода подаватиметься в центральну частину Київського та Шевченківського районів, селище Жуковського, Павлове поле тощо. Докладніше - на графіку нижче.

Фото: графік подачі води у Харкові (скриншот сторінки "Харківводоканалу" у facebook)

Проблеми з інтернетом

За даними профільного сервісу NetBlocks, у Харківській області та прилеглих регіонах спостерігаються серйозні проблеми з доступом до інтернету.

Фото: проблеми з інтернетом у Харкові (twitter.com/netblocks)

Збій в екстрених службах

Вранці не працювали номери екстрених ліній 101 та 112 Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також не працювала лінія екстреної медичної допомоги 103. Харків'ян закликали звертатися на 102, поліція координувала зв'язок із медиками та рятувальниками.

Станом на 12:00 гарячі лінії знову запрацювали.

Оповіщення про повітряну тривогу

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, через перебої зі світлом повідомлення про повітряні тривоги здійснюватимуться через звукове сполучення на мобільні телефони.

"Крім того, додатково співробітники ДСНС та Нацполіції оповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто", - додав він.