Переломный момент: генерал рассказал, как нужно действовать в Харькове для обезвреживания врага

Он отметил, что оккупанты модернизировали системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость больше украинской вдвое.

Именно поэтому, как утверждает Мельник, за столь короткий промежуток времени украинским силам обороны не удается сбить цели, ведь украинской системе ПВО необходимо выйти на боевой режим и уничтожить эту ракету.

"Но максимальная дальность пуска этой ракеты по территории Харьковской области - где-то 110 километров. К сожалению, системы артиллерийского огня и системы РСЗО не достают до системы С-300 Российской Федерации, и попасть по ним практически невозможно", - пояснил он.

Необходимы комплексные мероприятия

Генерал отметил, что для решения данной проблемы требуется комплексное мероприятие с авиацией и западными системами РСЗО, имеющими больший радиус поражения.

Также он добавил, что российские пусковые системы нужно "поймать" и уничтожить в момент подготовки.

"Не проблема в пусковых ракетах, вся проблема заключается в их радиолокационном локаторе - радиолокаторе подсветки и наведения, РПН, кабина Ф-1 зенитно-ракетного комплекса С-300, С-400. Без этого локатора ни одна пусковая установка работать не будет. Если этот локатор будет уничтожен, система становится небоеспособной", - говорит Мельник.

Генерал отметил, что у украинской армии был опыт впечатления таких локаторов. В то же время, он прогнозирует, что уже вскоре ситуация изменится.

"Я вам скажу другое: переломный момент будет очень быстро. Мы получим самолеты F-16, будет комплексная программа по уничтожению этих целей и поверьте, результат будет", - отметил военный.