Переломний момент: ціни на нафту впали до мінімуму за 4 місяці через надлишок сировини

Brent опустилася до 64 доларів за барель, а WTI - до 60 доларів. Тиск на ринок посилили прогнози зростання запасів і зниження попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту 3 жовтня впали приблизно на 2% і досягли найнижчого рівня за останні чотири місяці. Причиною стали побоювання надлишку пропозиції перед засіданням групи ОПЕК+, яке відбудеться на вихідних.

Ф'ючерси на нафту Brent впали 1,9%, до 64,11 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 2,1%, до 60,48 долара за барель.

Можливі рішення ОПЕК+

За даними джерел, знайомих із переговорами, ОПЕК+ може в листопаді збільшити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу. Це втричі більше за зростання, узгоджене на жовтень.

Саудівська Аравія прагне повернути свою частку на ринку, що і стало причиною можливого підвищення квот. Рішення обговорюватимуть на найближчому засіданні картелю.

Прогнози аналітиків

Аналітики JPMorgan заявили: "Ми вважаємо, що вересень став переломним моментом, і ринок нафти тепер рухається до значного профіциту в четвертому кварталі 2025 року і наступного року".

За їхніми словами, збільшення поставок ОПЕК+, зниження переробки на НПЗ через ремонти і сезонне падіння попиту прискорять зростання запасів нафти.

Зниження попиту і зростання запасів

Інвестиційна компанія HFI Research зазначила: "Запаси нафти в США зростатимуть до кінця року, а світові видимі запаси також збільшаться. У поєднанні зі зростанням експорту ОПЕК+ це призведе до більш слабкої кон'юнктури ринку".

Управління енергетичної інформації США повідомило, що минулого тижня зросли запаси нафти, бензину і дистилятів. Це пов'язано з падінням попиту і зниженням переробки.

Тиск на ринок зберігається

Аналітики PVM Energy підкреслили, що прогнози щодо попиту на нафту помітно розходяться. У середньому вони були переглянуті в бік зниження на 150 тисяч барелів на добу з січня по вересень.

Крім того, міністри фінансів G7 пообіцяли посилити тиск на Росію і обмежити можливості для зростання експорту її нафти.

Геополітичний фактор

США планують надати Україні розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Це дасть змогу завдавати ударів по НПЗ, трубопроводах та інших об'єктах, щоб обмежити доходи Кремля.

"А на ринку знову з'явилися побоювання, що російські поставки нафти можуть бути порушені", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново. За його словами, поки що реальних перебоїв немає, тому вплив на ціни обмежений.

Закупівлі нафти Китаєм також стримали сильніше падіння цін. Підтримкою став і запуск найбільшого паливопроводу США Colonial Pipeline після короткострокової зупинки через технічні роботи.