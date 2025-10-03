Переломный момент: цены нефть обвалились до минимума за 4 месяца из-за избытка сырья
Brent опустилась до 64 долларов за баррель, а WTI - до 60 долларов. Давление на рынок усилили прогнозы роста запасов и снижение спроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Цены на нефть 3 октября упали примерно на 2% и достигли самого низкого уровня за последние четыре месяца. Причиной стали опасения переизбытка предложения перед заседанием группы ОПЕК+, которое пройдет на выходных.
Фьючерсы на нефть Brent упали 1,9%, до 64,11 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,1%, до 60,48 доллара за баррель.
Возможные решения ОПЕК+
По данным источников, знакомых с переговорами, ОПЕК+ может в ноябре увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это в три раза больше роста, согласованного на октябрь.
Саудовская Аравия стремится вернуть свою долю на рынке, что и стало причиной возможного повышения квот. Решение будет обсуждаться на ближайшем заседании картеля.
Прогнозы аналитиков
Аналитики JPMorgan заявили: "Мы считаем, что сентябрь стал переломным моментом, и рынок нефти теперь движется к значительному профициту в четвертом квартале 2025 года и в следующем году".
По их словам, увеличение поставок ОПЕК+, снижение переработки на НПЗ из-за ремонтов и сезонного падения спроса ускорят рост запасов нефти.
Снижение спроса и рост запасов
Инвестиционная компания HFI Research отметила: "Запасы нефти в США будут расти до конца года, а мировые видимые запасы также увеличатся. В сочетании с ростом экспорта ОПЕК+ это приведет к более слабой конъюнктуре рынка".
Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе выросли запасы нефти, бензина и дистиллятов. Это связано с падением спроса и снижением переработки.
Давление на рынок сохраняется
Аналитики PVM Energy подчеркнули, что прогнозы по спросу на нефть заметно расходятся. В среднем они были пересмотрены в сторону снижения на 150 тысяч баррелей в сутки с января по сентябрь.
Кроме того, министры финансов G7 пообещали усилить давление на Россию и ограничить возможности для роста экспорта ее нефти.
Геополитический фактор
США планируют предоставить Украине разведданные для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Это позволит наносить удары по НПЗ, трубопроводам и другим объектам, чтобы ограничить доходы Кремля.
"А на рынке снова появились опасения, что российские поставки нефти могут быть нарушены", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново. По его словам, пока реальных перебоев нет, поэтому влияние на цены ограничено.
Закупки нефти Китаем также сдержали более сильное падение цен. Поддержкой стал и запуск крупнейшего топливопровода США Colonial Pipeline после краткосрочной остановки из-за технических работ.
Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Поэтому мировые цены на нефть напрямую влияют на стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС Украины.