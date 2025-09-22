Переломний момент: в ISW розкрили, що стоїть за звільненням генерала Лапіна у РФ

Кремль, імовірно, використовує російського генерала Олександра Лапіна як чергового "цапа-відбувайла" і намагається покарати високопосадовців за провал у відбитті наступу ЗСУ на Курську область у серпні 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначили аналітики, Лапін виявився некомпетентним командиром протягом усієї війни проти України.
"Кремль, ймовірно, карає Лапіна зараз у рамках своєї триваючої кампанії з пошуку цапа-відбувайла та покарання високопосадовців за їхню нездатність відбити вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року", - йдеться у звіті.
Експерти вказали, що президент Росії Володимир Путін загалом неохоче звільняв командирів, попри виявлені недоліки командування, вирішуючи радше перепризначати командирів, ніж звільняти їх.
"Повне звільнення Лапіна з військової служби є помітним переломним моментом. Лапін зіткнувся з жорсткою критикою за свої невдачі як командира протягом усієї війни", - пише ISW.
В Інституті уточнили, що Кремль, не покарав Лапіна за його численні оперативні провали у війні проти України, але, ймовірно, вирішив покарати його зараз за нездатність захистити російську територію.
Місцеве видання Татарстану 19 вересня повідомило, що Лапін, за даними джерел, може стати помічником глави республіки Рустема Мінніханова.
Йому нібито доручать питання набору контрактників та контроль за безпекою у зв’язку з українськими ударами по регіону.
Офіційного указу Кремля про призначення ще не оприлюднено. У матеріалі наголошується, що Татарстан є ключовим центром набору персоналу для Африканського корпусу Міноборони РФ і місцем виробництва безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга".
Лапін командував Центральним угрупованням військ Росії на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, у 2023 році був переведений на посаду начальника штабу Сухопутних військ, а у 2024 році став командувачем ЛВО та Північного угруповання військ.
Міністерство оборони РФ підтвердило у серпні 2025 року, що Лапіна замінили на посаді командувача ЛВО та Північного угруповання військ генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим.
Протягом війни Лапін неодноразово зазнавав критики за невдачі у командуванні. Зокрема, він командував Центральним угрупованням військ у 2022 році під час контрнаступу України в Харківській області, коли російські війська були змушені залишити Лиман.
Чеченський лідер Рамзан Кадиров та покійний фінансист групи Вагнера Євген Пригожин критикували Лапіна за нездатність оперативно реагувати на ситуацію.
Лапін також командував Північним угрупованням військ під час вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року.
Під його командуванням російські війська намагалися створити буферну зону на півночі Харківської та Сумської областей з травня 2024 року та березня 2025 року відповідно, але українські війська зірвали ці плани.