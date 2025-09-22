Переломний момент: в ISW розкрили, що стоїть за звільненням генерала Лапіна у РФ

Як зазначили аналітики, Лапін виявився некомпетентним командиром протягом усієї війни проти України.

"Кремль, ймовірно, карає Лапіна зараз у рамках своєї триваючої кампанії з пошуку цапа-відбувайла та покарання високопосадовців за їхню нездатність відбити вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року", - йдеться у звіті.

Експерти вказали, що президент Росії Володимир Путін загалом неохоче звільняв командирів, попри виявлені недоліки командування, вирішуючи радше перепризначати командирів, ніж звільняти їх.

"Повне звільнення Лапіна з військової служби є помітним переломним моментом. Лапін зіткнувся з жорсткою критикою за свої невдачі як командира протягом усієї війни", - пише ISW.

В Інституті уточнили, що Кремль, не покарав Лапіна за його численні оперативні провали у війні проти України, але, ймовірно, вирішив покарати його зараз за нездатність захистити російську територію.

Звільнення Лапіна

Місцеве видання Татарстану 19 вересня повідомило, що Лапін, за даними джерел, може стати помічником глави республіки Рустема Мінніханова.

Йому нібито доручать питання набору контрактників та контроль за безпекою у зв’язку з українськими ударами по регіону.

Офіційного указу Кремля про призначення ще не оприлюднено. У матеріалі наголошується, що Татарстан є ключовим центром набору персоналу для Африканського корпусу Міноборони РФ і місцем виробництва безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга".