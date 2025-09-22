Переломный момент: в ISW раскрыли, что стоит за увольнением генерала Лапина в РФ

Кремль, вероятно, использует российского генерала Александра Лапина как очередного "козла отпущения" и пытается наказать чиновников за провал в отражении наступления ВСУ на Курскую область в августе 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как отметили аналитики, Лапин оказался некомпетентным командиром на протяжении всей войны против Украины.
"Кремль, вероятно, наказывает Лапина сейчас в рамках своей продолжающейся кампании по поиску козла отпущения и наказания чиновников за их неспособность отразить вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года", - говорится в отчете.
Эксперты указали, что президент России Владимир Путин в целом неохотно увольнял командиров, несмотря на выявленные недостатки командования, решая скорее переназначать командиров, чем увольнять их.
"Полное увольнение Лапина с военной службы является заметным переломным моментом. Лапин столкнулся с жесткой критикой за свои неудачи как командира на протяжении всей войны", - пишет ISW.
В Институте уточнили, что Кремль, не наказал Лапина за его многочисленные оперативные провалы в войне против Украины, но, вероятно, решил наказать его сейчас за неспособность защитить российскую территорию.
Местное издание Татарстана 19 сентября сообщило, что Лапин, по данным источников, может стать помощником главы республики Рустема Минниханова.
Ему якобы поручат вопросы набора контрактников и контроль за безопасностью в связи с украинскими ударами по региону.
Официальный указ Кремля о назначении еще не обнародован. В материале отмечается, что Татарстан является ключевым центром набора персонала для Африканского корпуса Минобороны РФ и местом производства беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга".
Лапин командовал Центральной группировкой войск России в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, в 2023 году был переведен на должность начальника штаба Сухопутных войск, а в 2024 году стал командующим ЛВО и Северной группировки войск.
Министерство обороны РФ подтвердило в августе 2025 года, что Лапина заменили на посту командующего ЛВО и Северной группировки войск генерал-полковником Евгением Никифоровым.
В течение войны Лапин неоднократно подвергался критике за неудачи в командовании. В частности, он командовал Центральной группировкой войск в 2022 году во время контрнаступления Украины в Харьковской области, когда российские войска были вынуждены оставить Лиман.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров и покойный финансист группы Вагнера Евгений Пригожин критиковали Лапина за неспособность оперативно реагировать на ситуацию.
Лапин также командовал Северной группировкой войск во время вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.
Под его командованием российские войска пытались создать буферную зону на севере Харьковской и Сумской областей с мая 2024 года и марта 2025 года соответственно, но украинские войска сорвали эти планы.