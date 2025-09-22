Переломный момент: в ISW раскрыли, что стоит за увольнением генерала Лапина в РФ

Как отметили аналитики, Лапин оказался некомпетентным командиром на протяжении всей войны против Украины.

"Кремль, вероятно, наказывает Лапина сейчас в рамках своей продолжающейся кампании по поиску козла отпущения и наказания чиновников за их неспособность отразить вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года", - говорится в отчете.

Эксперты указали, что президент России Владимир Путин в целом неохотно увольнял командиров, несмотря на выявленные недостатки командования, решая скорее переназначать командиров, чем увольнять их.

"Полное увольнение Лапина с военной службы является заметным переломным моментом. Лапин столкнулся с жесткой критикой за свои неудачи как командира на протяжении всей войны", - пишет ISW.

В Институте уточнили, что Кремль, не наказал Лапина за его многочисленные оперативные провалы в войне против Украины, но, вероятно, решил наказать его сейчас за неспособность защитить российскую территорию.

Увольнение Лапина

Местное издание Татарстана 19 сентября сообщило, что Лапин, по данным источников, может стать помощником главы республики Рустема Минниханова.

Ему якобы поручат вопросы набора контрактников и контроль за безопасностью в связи с украинскими ударами по региону.

Официальный указ Кремля о назначении еще не обнародован. В материале отмечается, что Татарстан является ключевым центром набора персонала для Африканского корпуса Минобороны РФ и местом производства беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга".