В районе Изюма и Лимана идут бои, но враг выезжает даже из захваченных в 2014 году городов, - Гайдай

До сих пор продолжаются ожесточенные бои в районе Изюма и Лимана. Однако четко видно, что российская армия убегает.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, также имеется информация, что даже с оккупированных территорий выезжают комендатуры и прокуратуры, оккупанты и гауляйтеры.

"Они составляют вещи награбленные, семьи свои упаковывают и выезжают. И кстати, выезжают даже из городов, оккупированных еще с 2014 года Луганской области. Мы очень надеемся, что в ближайшее время увидим, как ВСУ смогут пересечь уже реку и начнется уже полномасштабная деоккупация населенных пунктов Луганской области с Кремневой, Сватово, Рубежного и так далее", - заявил Гайдай.

Глава ОВА рассказал и о ситуации в Кремневой.

"Оккупанты сбежали, а коллаборанты либо так же сбежали, либо боятся его (флаг Украины в Кремневой, - ред.) снимать потому что понимают, что наступление уже не остановить. И, возможно, это будет не день-два, но в течение недели 100% наши военные зайдут уже, пройдет деоккупация Кремневой и потому боятся просто снимать украинский флаг, он до сих пор развевается", - рассказал Гайдай.

Он также добавил, что российские оккупанты бегут в сторону Луганска или России.

"Это не 100% бегство (оккупантов, – ред), это 100% работа ВСУ. Нет такого, чтобы они заходили как на парад, идут бои, в Изюме, Лимане ожесточенные бои идут до сих пор, но определенные части русских войск и "ЛДНР" едут в сторону Луганска, или в сторону сразу России", - заявил Гайдай.

Напомним, что по данным Deepstatemap, украинские бойцы продолжают свое контрнаступление в Харьковской области, продолжается зачистка Изюма.

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