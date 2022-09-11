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Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька, а з ними і Криму, - Подоляк

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Неділя 11 вересня 2022 20:42
Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька, а з ними і Криму, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переломний момент у війні Росії проти України відбудеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це трапиться, росіяни самі підуть з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі російського телеканалу "Дощ".

Українське командування вважає Херсонський напрямок одним з ключових у нинішньому контрнаступі Збройних сил.

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП також назвав Луганський напрямок важливим. Він вважає, що перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк.

"Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки падає Донецьк і Луганськ - з Криму всі йдуть", - сказав він.

Крім того, Подоляк вважає, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися тільки після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.

"Я думаю, до цього часу відбудеться деяке оновлення політичної еліти в Російській Федерації, і я думаю, що ці вимоги будуть шокуючими для Росії", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай заявив, що через наступ ЗСУ росіяни виїжджають з міст області, які були окуповані ще з 2014 року.

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Ірина Подоляк Луганськ Донецьк Крим
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