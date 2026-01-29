Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам

У компанії наголосили, що розуміють, в якій критичній ситуації наразі знаходиться район. Тож енергетики роблять все можливе, щоб електроенергія була тривалий час.

"Однак, через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, лише за останній тиждень на підстанціях в районі сталось 26 аварій, оскільки постійно перегорають підземні кабелі. Такі ремонти у свою чергу потребують значного часу, а деякі - тривають до двох діб.

У ДТЕК поінформували, що наразі усі сили спрямовані на усунення аварій, а перекриття доріг лише заважають процесу, тож до людей є певне прохання.

"Зараз всі сили пріорітетно спрямовані, щоб усувати ці аварії і повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки. Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше", - пояснили у компанії.

Окрім того, енергетики звернулись до мешканців Троєщини та всіх киян із закликом використовувати потужні прилади по черзі, оскільки це "критично важливо для забезпечення світлом".