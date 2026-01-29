RU

Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали Троещину не мешать ремонтам

Фото: в компании отметили, что перекрытие дорог только мешает ремонтам (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве после российских атак ситуация со светом на Троещине до сих пор сложная, из-за чего люди 29 января перекрывали дороги. В то же время энергетики работают круглосуточно, поэтому жителей призывают не мешать ремонтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК.

В компании отметили, что понимают, в какой критической ситуации сейчас находится район. Поэтому энергетики делают все возможное, чтобы электроэнергия была длительное время.

"Однако, из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно", - говорится в сообщении.

В частности, только за последнюю неделю на подстанциях в районе произошло 26 аварий, поскольку постоянно перегорают подземные кабели. Такие ремонты в свою очередь требуют значительного времени, а некоторые - продолжаются до двух суток.

В ДТЭК сообщили, что сейчас все силы направлены на устранение аварий, а перекрытие дорог только мешают процессу, поэтому к людям есть определенная просьба.

"Сейчас все силы приоритетно направлены, чтобы устранять эти аварии и возвращать свет. Энергетики работают круглосуточно без отдыха. Однако они нуждаются в поддержке. Мы призываем не препятствовать работе бригад. Митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонты. Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее", - пояснили в компании.

Кроме того, энергетики обратились к жителям Троещины и всем киевлянам с призывом использовать мощные приборы по очереди, поскольку это "критически важно для обеспечения светом".

Киев возвращается к графикам отключений света

Напомним, в ДТЭК вечером 28 января анонсировали, что в Киеве с полуночи 29 числа вводятся временные графики электроснабжения.

В компании рассказали, что несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

При этом киевлян предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, а из-за приближения очередных холодов и риска новых обстрелов - ухудшение ситуации может привести к возвращению к экстренным отключениям.

Отметим, что последний комбинированный удар по Киеву произошел в ночь на 24 января. Из-за этого в столице снова возникли проблемы, а на Троещине 600 домов остались без всех коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью РБК-Украина рассказал, когда на Троещине вернут тепло и к чему следует готовиться.

