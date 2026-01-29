Перекриття доріг у Києві через блекаут: у ДТЕК закликали Троєщину не заважати ремонтам

У Києві після російських атак ситуація зі світлом на Троєщині досі складна, через що люди 29 січня перекривали дороги. Водночас енергетики працюють цілодобово, тож жителів закликають не заважати ремонтам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДТЕК.

У компанії наголосили, що розуміють, в якій критичній ситуації наразі знаходиться район. Тож енергетики роблять все можливе, щоб електроенергія була тривалий час.

"Однак, через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять з ладу постійно через перевантаження. Вони не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, лише за останній тиждень на підстанціях в районі сталось 26 аварій, оскільки постійно перегорають підземні кабелі. Такі ремонти у свою чергу потребують значного часу, а деякі - тривають до двох діб.

У ДТЕК поінформували, що наразі усі сили спрямовані на усунення аварій, а перекриття доріг лише заважають процесу, тож до людей є певне прохання.

"Зараз всі сили пріорітетно спрямовані, щоб усувати ці аварії і повертати світло. Енергетики працюють цілодобово без відпочинку. Однак вони потребують підтримки. Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше", - пояснили у компанії.

Окрім того, енергетики звернулись до мешканців Троєщини та всіх киян із закликом використовувати потужні прилади по черзі, оскільки це "критично важливо для забезпечення світлом".