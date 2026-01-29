Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали Троещину не мешать ремонтам

В Киеве после российских атак ситуация со светом на Троещине до сих пор сложная, из-за чего люди 29 января перекрывали дороги. В то же время энергетики работают круглосуточно, поэтому жителей призывают не мешать ремонтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК.

В компании отметили, что понимают, в какой критической ситуации сейчас находится район. Поэтому энергетики делают все возможное, чтобы электроэнергия была длительное время.

"Однако, из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно", - говорится в сообщении.

В частности, только за последнюю неделю на подстанциях в районе произошло 26 аварий, поскольку постоянно перегорают подземные кабели. Такие ремонты в свою очередь требуют значительного времени, а некоторые - продолжаются до двух суток.

В ДТЭК сообщили, что сейчас все силы направлены на устранение аварий, а перекрытие дорог только мешают процессу, поэтому к людям есть определенная просьба.

"Сейчас все силы приоритетно направлены, чтобы устранять эти аварии и возвращать свет. Энергетики работают круглосуточно без отдыха. Однако они нуждаются в поддержке. Мы призываем не препятствовать работе бригад. Митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонты. Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее", - пояснили в компании.

Кроме того, энергетики обратились к жителям Троещины и всем киевлянам с призывом использовать мощные приборы по очереди, поскольку это "критически важно для обеспечения светом".