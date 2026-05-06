Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Перекидання ППО до Москви відкрило Україні нові можливості для ударів, - Зеленський

17:10 06.05.2026 Ср
2 хв
Російське керівництво переживає за парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com)

Концентрація російської ППО навколо Москви послаблює інші регіони та відкриває нові можливості для наших "далекобійних санкцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Росія зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії, - Зеленський

Президент повідомив, що доручив Головному управлінню розвідки окремо проаналізувати зміни в російській системі ППО.

За його словами, останніми тижнями Росія активно посилює протиповітряну оборону навколо Москви, перекидаючи комплекси з інших регіонів країни.

"Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію", - зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що така концентрація ППО навколо столиці РФ створює для України "додаткові можливості".

"Це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети", - наголосив він.

Глава держави також повідомив, що Україна отримала оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки наслідків українських ударів по території РФ.

Президент зазначив, що прямі збитки Росії та наслідки уповільнення виробництва й експорту продовжують зростати. Особливо це впливає на бюджети російських регіонів.

"Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", - підсумував Зеленський.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, минулого тижня Росія оголосила про "перемир’я" з Україною на 8-9 травня з нагоди святкування "дня перемоги". Відповідну заяву оприлюднило міноборони РФ після наказу російського диктатора Володимира Путіна, однак жодних домовленостей із Києвом щодо цього не було.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запроваджує режим тиші з 00:00 6 травня та діятиме дзеркально у випадку порушень з боку РФ.

Водночас уже в ніч та вранці 6 травня російські війська атакували українські міста й продовжили бойові дії на фронті.

