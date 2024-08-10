Перекидання Білоруссю "Іскандерів" і "Полонезів" у прикордонні області: у ЦПД дали пояснення

Наміри Білорусі перекинути "Іскандери" і "Полонези" у прикордонні області - це спроба допомогти главі Кремля Володимиру Путіну у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок", - вважає він.
Втім, за його слоами, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій.
10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.
Після цього в Міноборони Білорусі заявили, що направлять війська та системи "Іскандер" та "Полонез", щоб нібито посилити області, що межують з Україною.
Нагадаємо, у лютому Лукашенко визнавав, що на озброєння Білорусі надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М". Крім того, у стрій поставлені новітні зразки білоруської РСЗВ "Полонез-М" дальністю до 300 км.
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