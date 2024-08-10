Перекидання Білоруссю "Іскандерів" і "Полонезів" у прикордонні області: у ЦПД дали пояснення

Що цьому передувало

10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

Після цього в Міноборони Білорусі заявили, що направлять війська та системи "Іскандер" та "Полонез", щоб нібито посилити області, що межують з Україною.

Нагадаємо, у лютому Лукашенко визнавав, що на озброєння Білорусі надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М". Крім того, у стрій поставлені новітні зразки білоруської РСЗВ "Полонез-М" дальністю до 300 км.

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