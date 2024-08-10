RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переброска Беларусью "Искандеров" и "Полонезов" в пограничные области: в ЦПД дали объяснение

Фото: в ЦПД объяснили, зачем Беларусь перебрасывает "Искандеры" в пограничные области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Намерения Беларуси перебросить "Искандеры" и "Полонезы" в пограничные области - это попытка помочь главе Кремля Владимиру Путину в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью - это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", - считает он.

Впрочем, по его словам, глава белорусского режима Александр Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций.

Что этому предшествовало

10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Беларуси сбивали украинские дроны.

После этого в Минобороны Беларуси заявили, что нааправят войска и системы "Искандер" и "Полонез", чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.

Напомним, в феврале Лукашенко признавал, что на вооружение Беларуси поступили два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". Кроме того, в строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в Украине