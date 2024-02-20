Лукашенко заявив, що у Білорусі з'явилися "Іскандер-М", щоб "захистити себе"

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М". Також на території країни розташовується і тактична ядерна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

За його словами, Білорусь посилює свій військово-технічний потенціал. Зокрема, за інформацією, озвученою Лукашенком, вбуд поставлено новітні зразки білоруського РСЗВ "Полонез-М" дальністю до 300 км.

Крім того, на озброєння надійшли 2 зенітні ракетні дивізіони С-400 і 2 дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М" і на території країни розміщена тактична ядерна зброя.

"Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого супротивника", - констатував Лукашенко, додавши, що Білорусь "є все необхідне, щоб захистити себе".

Ситуація у Білорусі

У грудні минулого року глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що всю російську ядерну зброю, яку планували поставити до Білорусі, вже нібито перебуває в країні. У січні вже цього року WSJ з'ясувало, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, у травні 2023 року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя РФ, нібито "ніколи не буде використана".

У зв'язку з цим, наприклад, Польща на той момент вирішила направити 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю, а Україна зайнялася ще більшим зміцненням північних кордонів.

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"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Є. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є більш потужними, ніж ракети типу "Калібр" і можуть нести ядерні боєголовки.

У листопаді 2023 року моніторингова група "Гаюн" повідомляла, що у 2023 році військовослужбовці Білорусі отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Росія досить часто використовує цей тип ракет для ударів по Україні.