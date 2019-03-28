Переименование Македонии: президент не подписывает законы в знак протеста

Президент Республики Северная Македония Джорге Иванов в знак протеста после переименования страны отказывается подписывать принятые парламентом законопроекты. Об этом сообщает Ekathimerini.

Указано, что парламентарии Северной Македонии во второй раз одобрили пакет законов, которые президент страны отказывается подписывать в знак протеста из-за соглашения о переименовании. При этом, согласно закону, глава государства обязан подписать законы, одобренные парламентом во второй раз.

Несмотря на это, по мнению Иванова, данные законы, в которых фигурирует новое название страны, нарушают конституцию государства и противоречат национальным интересам.

Напомним, в октябре 2018 года прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Северной Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в Конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония, за это название проголосовали 80 из 120 парламентариев.

Добавим, США, НАТО и Евросоюз приветствовали решение парламента Македонии о переименовании страны.