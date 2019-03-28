Перейменування Македонії: президент не підписує закони на знак протесту

Президент Республіки Північна Македонія Джорге Іванов на знак протесту після перейменування країни відмовляється підписувати ухвалені парламентом законопроекти. Про це повідомляє Ekathimerini.

Вказано, що парламентарі Північної Македонії вдруге схвалили пакет законів, які президент країни відмовляється підписувати на знак протесту через угоду про перейменування. При цьому, згідно із законом, глава держави зобов'язаний підписати закони, схвалені парламентом вдруге.

Попри це, на думку Іванова, дані закони, в яких фігурує нова назва країни, порушують конституцію держави і суперечать національним інтересам.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року прокуратура міста Скоп'є почала попереднє слідство проти глави Північної Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови і договір з Грецією про зміну назви країни.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до Конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія, за цю назву проголосували 80 з 120 парламентарів.

Додамо, США, НАТО і Євросоюз вітали рішення парламенту Македонії про перейменування країни.