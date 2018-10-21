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США, НАТО и ЕС поприветствовали решение Македонии о переименовании

Новости » Политика    21.10.2018 - 00:26
Иллюстративное фото (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Иллюстративное фото (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Переименование предоставляет возможность приблизиться стране до вступления в крупные западные международные организации

США, НАТО и Евросоюз приветствовали решение парламента Македонии о переименовании страны в Республика Северная Македония, что позволит приблизиться к вступлению в крупные западные организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг назвал решение парламента Македонии "исторической возможностью" для того, чтобы они имели возможность вступить в НАТО.

В совместном заявлении верховной представительницы ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, а также еврокомиссара политики соседства Йоганнса Гана сказано, что "мы теперь ожидаем, что национальные процедуры для реализации соглашения будут продлены без каких-либо задержек".

США также приветствовали решение македонского парламента. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Науер заявила об "исторической возможности", что позволяет обеспечить "стабильность, безопасность и процветание во всем регионе".

Напомним, в Греции прокомментировали решение Македонии о переименовании. Премьер-министр Греции считает, что данное решение открывает путь для реализации "исторического" соглашения между двумя странами.

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