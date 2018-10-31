Переименование Македонии: против президента начали следствие

Фото: Джорге Иванов (facebook.com macedonianpresident)

Прокуратура проверяет, есть ли основания привлечь президента Македонии к уголовной ответственности

Прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Канал 5".

Сейчас идет проверка того, есть ли основания привлечь Иванова к уголовной ответственности за эти действия.

"После двух анонимных заявлений на Джорге Иванова прокуратура македонской столицы открыла предварительное расследование против президента страны из-за его отказа подписать закон, который расширяет сферу применения албанского языка, и Преспанский договор с Грецией, несмотря на то, что их дважды поддержал парламент. Сейчас проверяется, есть ли основания привлечь Иванова к уголовной ответственности за эти действия", - сообщает "Канал 5".

Также указано, что в соответствии со статьей 75 конституции Македонии, президент должен подписать законы, которыей второй раз принимаются парламентом, однако срок для подписания не определен. Подчеркивается, что Иванов использовал этот юридический момент для вето более одного раза.

Кроме того, македонский лидер публично заявил, что не будет подписывать оба вышеупомянутые законы - о языках и об изменении названия страны, признав, что не намерен придерживаться конституционных норм.

Напомним, оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ требует сдать мандаты от 8 своих депутатов, которые проголосовали за изменение названия страны Республика Северная Македония.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в Конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония, за это название проголосовали 80 из 120 парламентариев.

Добавим, что США, НАТО и Евросоюз приветствовали решение парламента Македонии о переименовании страны.